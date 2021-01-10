Украинский «Боинг» сбили в Иране в январе 2020 года, фото: IRNA

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в покрытии виновных в катастрофе украинского «Боинга» рейса PS752, сбитого в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованной на сайте Госдепартамента США.

Помпео отмечает, что проведенное Ираном расследование показало, что «Боинг» был сбит двумя ракетами, запущенными военными Корпуса стражей исламской революции (КСИР, военной ветви исполнительной власти Ирана), но виновные до сих пор не наказаны.

Вместо этого в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в КСИР, — подчеркнул Помпео. — Мы с нетерпением ждем дня, когда иранские власти оценит жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников.



«Боинг» украинской авиакомпании МАУ упал вскоре после вылета из Тегерана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Спустя несколько дней после катастрофы Иран признал, что самолет был сбит силами ПВО этой страны.

Напомним, Иран передал Украине летный планшет сбитого «Боинга», найденный на месте падения самолета.