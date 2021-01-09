10 січня святкують Домочадців день

Домочадців день. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148812-10-sichnya-svyatkuut-domochadciv-den.html

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10 січня в Україні святкують Домочадців день або День Ігнатія. У цей день православні віряни збираються вдома всією сім'єю, щоб повечеряти та поспілкуватися. Наші предки у цей день полюбляла збиратися в компанії для того, щоб ворожити, водити хороводи, знайомитися і започаткувати стосунки для подальшого весілля.

Довгими зимовими вечорами з вуст в уста передавалися оповіді та народні пісні. Одне з ворожінь, популярних у молоді, було наступним: 10 січня всі виходили за село на пагорб, де напередодні вбивалися в землю кілочки. Якщо замовити бажання, а потім зав’язати на кілочку стрічку, то воно обов’язково здійсниться.

Згідно з церковним переказами, в Нікомедії в I ст. імператор наказав стратити в храмі християн, які відмовилися поклонитися язичницьким кумирам та приносити їм жертви. Він наказав спалити людей, і поки гонителі готувалися влаштувати масове вбивство, єпископ Анфім Нікомедійський хрестив і причастив віруючих. Самому йому вдалося врятуватися, але незабаром і йому довелося прийняти мученицьку смерть. Так, 10 січня шануються 20 тис. мучеників.

У цей день відбулося:

49 до н. е. — Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів «перейти Рубікон» відтоді став крилатим;

1569 — у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через півроку сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої;

1863 — у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця — метро. На лінії, довжиною чотири милі, було сім станцій;

1901 — з відкриття нафтової вежі в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США;

1920 — заснована Ліга Націй — міжнародна організація держав;

1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;

1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проект програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна.

У цей день народилися:

1747 — Авраам Луї Бреге, годинникар французького флоту. Винайшов спіраль особливої форми, вніс цілу низку інших удосконалень в годинниковий механізм;

1838 — Григорій Воробкевич, український поет;

1903 — Барбара Хепуорт, англійський скульптор-абстракціоніст, дружина англійського художника і скульптора-абстракціоніста Бена Ніколсона;

1903 — Фламініо Бертоні, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS;

1934 — Леонід Кравчук, перший президент незалежної України;

1936 — Роберт Вудро Вільсон, американський фізик, лавреат Нобелівської премії «за відкриття мікрохвильового реліктового випромінювання» (1978);

1938 — Дональд Кнут, американський учений, «батько» сучасного програмування;

1945 — Род Стюарт, англійський вокаліст, композитор, продюсер. Один з найвідоміших представників британського року 1970-х років;

1959 — Міхаель Шенкер, гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту UFO, один з засновників гуртів Scorpions та Michael Schenker Group;

1973 — Данило Перцов, український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер;

1975 — Костянтин Коверзнєв, український письменник;

1989 — Денис Дубров, плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Різдво Христове, яке українці святкували 7 січня, продовжує відмічатися православними вірянами на Івано-Франківщині. У селах на різдвяні свята пролунали чарівні колядки. Під час святкувань місцеві жителі грали на трембітах.