Верба. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148811-unikalna-anomaliya-z-yavylasya-u-chornobyli-foto-yavyscha.html

Ракурс

Чорнобиль здивував українців надзвичайною аномалією — серед зими у Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику почала розпускатися верба.

Причиною такого явища стали плюсові температури, які трималися на Київщині декілька тижнів. Фотографіями природної аномалії поділилися на сторінці заповідника в Facebook.





Верба тягнеться за теплом, от і прагне зацвісти. Але січневі плюси дуже оманливі. Мороз повернеться й вербові котики мусять зачаїтись до ранньої провесни. А поки — ще рано, — підписали фото співробітники заповідника.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобиль став привабливим місцем для рідкісних видів тварин, які пішли якомога далі від людини. Вчені спостерігають, як величезні простори землі знову стають будинком для диких тварин. Дослідники зібрали унікальні фото, які свідчать про розквіт фауни цієї території.