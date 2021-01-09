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Ракурс
Верба. Фото: Facebook

Унікальна аномалія з’явилася у Чорнобилі — фото явища

9 січ 2021, 20:28
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Чорнобиль здивував українців надзвичайною аномалією — серед зими у Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику почала розпускатися верба.

Причиною такого явища стали плюсові температури, які трималися на Київщині декілька тижнів. Фотографіями природної аномалії поділилися на сторінці заповідника в Facebook.

Допис заповідника. Скріншот: Facebook


Верба тягнеться за теплом, от і прагне зацвісти. Але січневі плюси дуже оманливі. Мороз повернеться й вербові котики мусять зачаїтись до ранньої провесни. А поки — ще рано, — підписали фото співробітники заповідника.

Верба. Фото: Facebook

Верба. Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобиль став привабливим місцем для рідкісних видів тварин, які пішли якомога далі від людини. Вчені спостерігають, як величезні простори землі знову стають будинком для диких тварин. Дослідники зібрали унікальні фото, які свідчать про розквіт фауни цієї території.

Джерело: Ракурс


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