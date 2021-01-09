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Колядники. Фото: ПІК

З трембітами та святковим настроєм — колядки пролунали на Івано-Франківщині (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2021, 19:57
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Різдво Христове, яке українці святкували 7 січня, продовжує відмічатися православними вірянами на Івано-Франківщині. У селах на різдвяні свята пролунали чарівні колядки.

Під час святкувань місцеві жителі грали на трембітах. Про це повідомляє видання «ПІК».


Колядники. Фото: ПІК

Так, повідомляється, що жителі сіл влаштували святковий різдвяний вертеп, у якому грала не тільки молодь, а й старші жителі сіл.

Святкування Різдва. Фото: ПІК


Також по селах ходили колядники у святкових костюмах, святкуючи народження Христа.

Колядники. Фото: ПІК

Колядники. Фото: ПІК

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Різдво українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі. Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах.


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