Колядники. Фото: ПІК

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Різдво Христове, яке українці святкували 7 січня, продовжує відмічатися православними вірянами на Івано-Франківщині. У селах на різдвяні свята пролунали чарівні колядки.

Під час святкувань місцеві жителі грали на трембітах. Про це повідомляє видання «ПІК».







Так, повідомляється, що жителі сіл влаштували святковий різдвяний вертеп, у якому грала не тільки молодь, а й старші жителі сіл.





Також по селах ходили колядники у святкових костюмах, святкуючи народження Христа.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Різдво українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі. Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах.