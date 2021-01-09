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Колядники. Фото: ПІК

С трембитами и праздничным настроением — колядки прозвучали на Ивано-Франковщине (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2021, 19:57
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Рождество Христово, которое украинцы праздновали 7 января, продолжает отмечаться православными верующими на Ивано-Франковщине. В деревнях на рождественские праздники прозвучали волшебные колядки.

Во время празднования местные жители играли на трембитах. Об этом сообщает издание «ПІК».


Колядники. Фото: ПІКТак, сообщается, что жители сел устроили праздничный рождественский вертеп, в котором играла не только молодежь, но и старшие жители сел.


Празднование Рождества. Фото: ПІКТакже по селам ходили колядники в праздничных костюмах, празднуя рождение Христа.

Колядники. Фото: ПІК
Колядники. Фото: ПІК
Напомним, ранее мы сообщали, что на Рождество украинские и азербайджанские музыканты сыграли украинского «Щедрика» среди гор на Кавказе. Известное украинское произведение исполняли на национальных старинных инструментах.


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