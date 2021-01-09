Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вандализм. Фото: Facebook

Стелу героям АТО в Умани осквернили вандалы (ФОТО)

9 янв 2021, 19:29
999

Вандалы осквернили стелу героям АТО в Умани. Инцидент произошел в пятницу, 8 января. Стела посвящена погибшим на Донбассе участникам антитеррористической операции.

Злоумышленники похитили три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки обелиска. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.

Пост Исполкома. Скриншот: Facebook


По факту совершенного, общественной организацией «Семей участников АТО «Батькивщина Героя» и отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования, — говорится в сообщении.

Вандализм. Фото: Facebook
Вандализм. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что вандалы осквернили установленный в Киеве памятник воинам АТО/ООС, расположенный в Шевченковском районе вблизи станции метро «Берестейская». Памятник облили краской.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров