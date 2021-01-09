Вандализм. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148809-stelu-geroyam-ato-v-umani-oskvernili-vandaly-foto.html

Ракурс

Вандалы осквернили стелу героям АТО в Умани. Инцидент произошел в пятницу, 8 января. Стела посвящена погибшим на Донбассе участникам антитеррористической операции.

Злоумышленники похитили три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки обелиска. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.





По факту совершенного, общественной организацией «Семей участников АТО «Батькивщина Героя» и отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования, — говорится в сообщении.







Напомним, ранее мы сообщали, что вандалы осквернили установленный в Киеве памятник воинам АТО/ООС, расположенный в Шевченковском районе вблизи станции метро «Берестейская». Памятник облили краской.