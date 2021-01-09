Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса

Елизавета и Филипп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n148808-elizaveta-ii-i-princ-filipp-privilis-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Елизавета II и принц Филипп, королева Великобритании и ее муж, получили прививки от коронавируса.

Королевская чета таким образом присоединилась к более чем миллиону человек в Великобритании, которые получили прививки. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что обнародовать эту информацию решила сама королева. Таким образом монаршая особа хотела предотвратить спекуляции на эту тему. Вакцину королеве и ее мужу вводил королевский семейный врач в Виндзорском замке.

Подчеркнем, что пара находится на самоизоляции в своем доме в Виндзорском замке, после того, как решила провести тихое Рождество в своей резиденции в Беркшире, вместо традиционных сборов королевской семьи в Сандрингеме.

В прошлом месяце королева вместе с несколькими другими старшими членами королевской семьи впервые появилась на публике с момента начала пандемии коронавируса. В 2020 году она семь месяцев — с марта по октябрь — не проводила публичные мероприятия вне королевской резиденции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, сегодня, 9 января, празднует свой 39-й день рождения. В честь этого жену принца Уильяма торжественно поздравила королевская семья. Ко дню рождения герцогини члены британской короны показали архивное фото Кейт Миддлтон и Елизаветы II.