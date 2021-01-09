Надал. Фото: Новая тернопольская газета

https://racurs.ua/n148807-mer-ternopolya-obvinil-policiu-v-davlenii-na-gorojan-iz-za-karantina.html

Ракурс

Локдаун в Украине, который начался вчера, 8 января, негативно встретили в Тернополе. Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что полиция заставляет жителей города соблюдать требования усиленного карантина, который продлится до 24 января.

За первый день действия карантина полицейские зафиксировали почти сотню нарушений. Об этом мэр Тернополя сообщил на своей странице в Facebook.



По его словам, полиция штрафует предпринимателей несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе лучше, чем была осенью. Также Надал добавил, что полиция оказывает давление на педагогов, директоров школ и учителей, заводя на них уголовные дела из-за нарушения карантина.

Мэр Тернополя заявил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации (ОГА), на котором будет отменено решение городской комиссии, и в Тернополе введут локдаун с 11 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что 6 января в Тернополе решили не вводить локдаун. По словам Надала, отказаться от локдауна власти города решили по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором была заслушано мнение педагогов, медицинских работников и отдела здравоохранения Тернополя. Однако на следующий день мэр Тернополя предположил, что карантин все-таки могут ввести.