Надал. Фото: Нова тернопільська газета

https://racurs.ua/ua/n148807-mer-ternopolya-zvynuvatyv-policiu-u-tysku-na-mistyan-cherez-karantyn.html

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Локдаун в Україні, який розпочався вчора, 8 січня, негативно зустріли у Тернополі. Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що поліція змушує жителів міста дотримуватися вимог посиленого карантину, який триватиме до 24 січня.

За перший день дії карантину поліцейські зафіксували майже сотню порушень. Про це мер Тернополя повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, поліція штрафує підприємців попри те, що епідеміологічна ситуація в регіоні наразі краща, ніж була восени. Також Надал додав, що поліція чинить тиск на освітян, директорів шкіл та вчителів, заводячи на них справи через порушення карантину.

Мер Тернополя заявив, що в ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації (ОДА), на якому буде скасовано рішення міської комісії, і в Тернополі введуть локдаун із 11 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун. За словами Надала, відмовитися від локдауну влада міста вирішила за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій була заслухана інформація освітян, медичних працівників і відділу охорони здоров’я Тернополя. Однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити.