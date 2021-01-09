Єлизавета II та принц Філіп прищепилися від коронавірусу

Єлизавета та Філіп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n148808-ielyzaveta-ii-ta-prync-filip-pryschepylysya-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Єлизавета II та принц Філіп, королева Великої Британії та її чоловік, отримали щеплення від коронавірусу.

Королівське подружжя таким чином приєдналося до більш ніж мільйона людей у Великій Британії, які отримали щеплення. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що оприлюднити цю інформацію вирішила сама королева. Таким чином монарша особа хотіла запобігти спекуляціям на цю тему. Вакцину королеві та її чоловіку вводив королівський сімейний лікар у Віндзорському замку.

Зауважимо, що пара ізолюється у своєму будинку в Віндзорському замку, після того, як вирішила провести тихе Різдво у своїй резиденції в Беркширі, замість традиційних зборів королівської родини в Сандрінгемі.

Минулого місяця королева разом з кількома іншими старшими членами королівської сім’ї вперше з’явилася на публіці з моменту початку пандемії коронавірусу. У 2020 році вона сім місяців — з березня по жовтень — не проводила публічні заходи поза королівською резиденцією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, сьогодні, 9 січня, святкує свій 39-й день народження. З цієї нагоди дружину принца Вільяма урочисто поздоровила королівська родина. До дня народження герцогині члени британської корони показали архівне фото Кейт Міддлтон та Єлизавети II.