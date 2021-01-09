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Вандалізм. Фото: Facebook

Стелу героям АТО в Умані спаплюжили вандали (ФОТО)

9 січ 2021, 19:29
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Вандали спаплюжили стелу героям АТО в Умані. Інцидент трапився у п’ятницю, 8 січня. Стела присвячена загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.

Зловмисники викрали три фотографії героїв та зламали прожектор для підсвічування обеліска. Про це повідомляє прес-служба виконкому Уманської міської ради.

Допис Виконкому. Скріншот: Facebook


За фактом скоєного, громадською організацією «Сімей учасників АТО «Батьківщина Героя», відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради спрямовані заяви в Уманський відділ поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування, — йдеться в повідомленні.

Вандалізм. Фото: Facebook

Вандалізм. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вандали спаплюжили встановлений у Києві пам’ятник воїнам АТО/ООС, розташований у Шевченківському районі поблизу станції метро «Берестейська». Пам’ятник облили фарбою.

Джерело: Ракурс


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