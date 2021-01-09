Вандалізм. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148809-stelu-geroyam-ato-v-umani-spaplujyly-vandaly-foto.html

Ракурс

Вандали спаплюжили стелу героям АТО в Умані. Інцидент трапився у п’ятницю, 8 січня. Стела присвячена загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.

Зловмисники викрали три фотографії героїв та зламали прожектор для підсвічування обеліска. Про це повідомляє прес-служба виконкому Уманської міської ради.





За фактом скоєного, громадською організацією «Сімей учасників АТО «Батьківщина Героя», відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради спрямовані заяви в Уманський відділ поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування, — йдеться в повідомленні.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вандали спаплюжили встановлений у Києві пам’ятник воїнам АТО/ООС, розташований у Шевченківському районі поблизу станції метро «Берестейська». Пам’ятник облили фарбою.