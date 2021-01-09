Ива. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148811-unikalnaya-anomaliya-poyavilas-v-chernobyle-foto-yavleniya.html

Ракурс

Чернобыль удивил украинцев чрезвычайной аномалией — среди зимы в Радиационно-экологическом биосферном заповеднике начала распускаться ива.

Причиной такого явления стали плюсовые температуры, которые держались на Киевщине несколько недель. Фотографиями природной аномалии поделились на странице заповедника в Facebook.

Ива тянется за теплом, вот и стремится зацвести. Но январские плюсы очень обманчивы. Мороз вернется и ивовые котики должны затаиться до весны. А пока — еще рано, — подписали фото сотрудники заповедника.





Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыль стал привлекательным местом для редких видов животных, которые ушли от человека. Ученые наблюдают, как огромные пространства земли снова становятся домом для диких животных. Исследователи собрали уникальные фотографии, которые свидетельствуют о расцвете фауны на этой территории.