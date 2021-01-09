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Ракурс
Ива. Фото: Facebook

Уникальная аномалия появилась в Чернобыле — фото явления

9 янв 2021, 20:28
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Чернобыль удивил украинцев чрезвычайной аномалией — среди зимы в Радиационно-экологическом биосферном заповеднике начала распускаться ива.

Причиной такого явления стали плюсовые температуры, которые держались на Киевщине несколько недель. Фотографиями природной аномалии поделились на странице заповедника в Facebook.

Пост заповедника. Скриншот: Facebook


Ива тянется за теплом, вот и стремится зацвести. Но январские плюсы очень обманчивы. Мороз вернется и ивовые котики должны затаиться до весны. А пока — еще рано, — подписали фото сотрудники заповедника.

Ива. Фото: Facebook
Ива. Фото: Facebook
Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыль стал привлекательным местом для редких видов животных, которые ушли от человека. Ученые наблюдают, как огромные пространства земли снова становятся домом для диких животных. Исследователи собрали уникальные фотографии, которые свидетельствуют о расцвете фауны на этой территории.

Источник: Ракурс


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