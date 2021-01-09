10 января празднуют Домочадцев день

Домочадцев день. Фото: Istock

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10 января в Украине празднуют Домочадцев день или День Игнатия. В этот день православные верующие собираются дома всей семьей, чтобы поужинать и пообщаться. Наши предки в этот день любили собираться в компании для того, чтобы гадать, водить хороводы, знакомиться и завести отношения для дальнейшей свадьбы.

Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались рассказы и песни. Одно из гаданий, популярных у молодежи, было следующим: 10 января все выходили за село на холм, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а потом завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.

Согласно церковному преданию, в Никомедии в I в. император приказал казнить в храме христиан, отказавшихся поклониться языческим кумирам и приносить им жертвы. Он приказал сжечь людей, и пока гонители готовились устроить массовое убийство, епископ Анфим Никомедийского крестил и причащал верующих. Самому ему удалось спастись, но вскоре и ему пришлось принять мученическую смерть. Так, 10 января почитаются 20 тыс. мучеников.

В этот день произошло:

49 до н. е. — Гай Юлий Цезарь пересек реку Рубикон и начал поход на Рим. Его выступление стало началом гражданской войны, в которой погибла Римская республика. Выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало крылатым;

1569 — в Люблине начался сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств. Через полгода сейм закончился подписанием унии и образованием Речи Посполитой;

1863 — в Лондоне открылась первая городская подземная железная дорога — метро. На линии, длиной четыре мили, было семь станций;

1901 — с открытия нефтяной вышки в Бюмони (Техас) начался техасский нефтяной бум. Это была первая нефть, обнаруженная в США;

1920 — основана Лига Наций — международная организация государств;

1946 — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором приняли участие представители 51 страны;

1962 — произошла крупнейшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскарана (Перу);

1972 — трамвайная авария во Львове, в результате которой погибли 26 человек;

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принят проект программы «Партнерство ради мира», в которой в 1998 году присоединилась Украина.

В этот день родились:

1747 — Абрахам-Луи Бреге, часовщик французского флота. Изобрел спираль особой формы, внес целый ряд других усовершенствований в часовой механизм;

1838 — Григорий Воробкевич, украинский поэт;

1903 — Барбара Хепуорт, английский скульптор-абстракционист, жена английского художника и скульптора-абстракциониста Бена Николсона;

1903 — Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор. Всемирную славу ему принесла разработка Citroën DS;

1934 — Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины;

1936 — Роберт Вудро Вильсон, американский физик, лауреат Нобелевской премии «за открытие микроволнового реликтового излучения» (1978);

1938 — Дональд Кнут, американский ученый, «отец» современного программирования;

1945 — Род Стюарт, английский вокалист, композитор, продюсер. Один из самых известных представителей британского рока 1970-х годов;

1959 — Михаэль Шенкер, гитарист, вокалист, композитор, бывший участник группы UFO, один из основателей групп Scorpions и Michael Schenker Group;

1973 — Даниил Перцов, украинский композитор, мультиинструменталист, дизайнер;

1975 — Константин Коверзнев, украинский писатель;

1989 — Денис Дубров, пловец, чемпион и призёр летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рождество Христово, которое украинцы праздновали 7 января, продолжает отмечаться православными верующими на Ивано-Франковщине. В деревнях на рождественские праздники прозвучали волшебные колядки. Во время празднования местные жители играли на трембитах.