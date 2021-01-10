Коронавірус в Україні — за добу померли майже 100 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148815-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-mayje-100-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 9 січня, офіційно зафіксовано ще 5 тис. 11 випадків цього захворювання. Здійснено за добу понад 23,2 тис. тестувань на коронавірус.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання 113 дітей та 164 медики. Госпіталізовано за добу 2,1 тис. осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:
- Одеській області — 446;
- Київській області — 405;
- Києві — 404;
- Харківській області — 344;
- Миколаївській області — 327.
Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють понад 303 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.
За добу померли 99 хворих. Одужали за результатами 9 січня 5 тис. 292 особи.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли понад 1,115 млн осіб;
- померли 19 тис. 767 хворих;
- одужали майже 792 тис. пацієнтів.