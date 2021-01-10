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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — за добу померли майже 100 хворих (ІНФОГРАФІКА)

10 січ 2021, 09:44
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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 9 січня, офіційно зафіксовано ще 5 тис. 11 випадків цього захворювання. Здійснено за добу понад 23,2 тис. тестувань на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 113 дітей та 164 медики. Госпіталізовано за добу 2,1 тис. осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

  • Одеській області — 446;
  • Київській області — 405;
  • Києві — 404;
  • Харківській області — 344;
  • Миколаївській області — 327.

Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють понад 303 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.

За добу померли 99 хворих. Одужали за результатами 9 січня 5 тис. 292 особи.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли понад 1,115 млн осіб;
  • померли 19 тис. 767 хворих;
  • одужали майже 792 тис. пацієнтів.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Джерело: Ракурс


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