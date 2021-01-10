В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148815-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-mayje-100-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 9 січня, офіційно зафіксовано ще 5 тис. 11 випадків цього захворювання. Здійснено за добу понад 23,2 тис. тестувань на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 113 дітей та 164 медики. Госпіталізовано за добу 2,1 тис. осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

Одеській області — 446;

Київській області — 405;

Києві — 404;

Харківській області — 344;

Миколаївській області — 327.

Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють понад 303 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.

За добу померли 99 хворих. Одужали за результатами 9 січня 5 тис. 292 особи.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: