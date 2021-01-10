На Полтавщині 9 січня стався вибух на газопроводі «Уренгой–Помари–Ужгород», фото: Національна поліція

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Вибух на газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород», котрий стався в районі міста Лубни Полтавської області о 15.15 9 січня, супроводжувався утворенням факелу з полум’я.

Сьогодні, 10 січня, станом на 8.55 факельне горіння вже не спостерігається. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Жертв та постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Через вибух на газогоні 17 населених пунктів регіону було відключено від постачання газу. Зранку 10 січня співробітники ДСНС здійснили об’їзд домогосподарств з метою оповіщення населення щодо правил користування газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання. Також були залучені представники соцслужби та поліції.

У ДСНС повідомляли про відновлення газопостачання у всіх населених пунктах станом на 11.00.

Рятувальники просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами, — інформує прес-служба ДСНС Полтавської області.

Зазначається, що цілодобово працює оперативний штаб, до складу якого входять представники департаментів охорони здоров’я, соцзахисту населення, цивільного захисту, тергромад, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики.

Нагадаємо, вибух на магістральному газогоні на Полтавщині стався в полі поблизу села Калайдинці.