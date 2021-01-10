Зростання цін на газ — під Харковом перекрили трасу М-18 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148819-zrostannya-cin-na-gaz-pid-harkovom-perekryly-trasu-m-18-foto.htmlРакурс
На Харківщині трасу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта перекрили мітингувальники, які вимагають зниження комунальних тарифів.
Акція відбувається у селищі Високий Харківського району, в ній беруть участь близько 50 осіб. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на поліцію Харківщини.
Також на місці мітингу присутні 15 поліцейських.
Зазначається, що мітингувальники постійно ходять по пішохідному переходу, у деяких з них є плакати з написами «STOP геноцид», «Люди не бидло», «Ні тарифогеноциду».
Учасники цієї акції пропускають спецтранспорт, а через кожні 15 хвилин — решту автомобілів.
Нагадаємо, через зростання цін на газ 6 січня на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили автомобільний шлях національного значення Н-10 (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт «Мамалига»).