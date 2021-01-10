На Харківщині протестують проти здорожчання газу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n148819-zrostannya-cin-na-gaz-pid-harkovom-perekryly-trasu-m-18-foto.html

Ракурс

На Харківщині трасу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта перекрили мітингувальники, які вимагають зниження комунальних тарифів.

Акція відбувається у селищі Високий Харківського району, в ній беруть участь близько 50 осіб. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на поліцію Харківщини.

Також на місці мітингу присутні 15 поліцейських.

Зазначається, що мітингувальники постійно ходять по пішохідному переходу, у деяких з них є плакати з написами «STOP геноцид», «Люди не бидло», «Ні тарифогеноциду».

Учасники цієї акції пропускають спецтранспорт, а через кожні 15 хвилин — решту автомобілів.

Нагадаємо, через зростання цін на газ 6 січня на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили автомобільний шлях національного значення Н-10 (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт «Мамалига»).