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На Харківщині протестують проти здорожчання газу, фото: «Укрінформ»

Зростання цін на газ — під Харковом перекрили трасу М-18 (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2021, 12:18
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На Харківщині трасу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта перекрили мітингувальники, які вимагають зниження комунальних тарифів.

Акція відбувається у селищі Високий Харківського району, в ній беруть участь близько 50 осіб. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на поліцію Харківщини.

Також на місці мітингу присутні 15 поліцейських.

Зазначається, що мітингувальники постійно ходять по пішохідному переходу, у деяких з них є плакати з написами «STOP геноцид», «Люди не бидло», «Ні тарифогеноциду».

Учасники цієї акції пропускають спецтранспорт, а через кожні 15 хвилин — решту автомобілів.

На Харківщині протестують проти здорожчання газу, фото: «Укрінформ»

На Харківщині протестують проти здорожчання газу, фото: Kharkivlife


На Харківщині протестують проти здорожчання газу, фото: Kharkivlife

Нагадаємо, через зростання цін на газ 6 січня на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили автомобільний шлях національного значення Н-10 (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт «Мамалига»).


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