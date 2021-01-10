Индонезийские полицейские несут обломки самолета, фото: Reuters

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Авиакатастрофа самолета авиакомпании Sriwijaya Air, упавшего в Яванское море вскоре после вылета из столицы Индонезии города Джакарта, произошла 9 января.

Спасатели уже нашли «черные ящики», а также обломки самолета и тела погибших. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, куски фюзеляжа с регистрационным номером самолета были обнаружены на глубине 23 м у группы островов, расположенных возле Джакарты.

Кроме того, были обнаружены фрагменты тел погибших. Родственников погибших просят предоставить стоматологические записи и образцы ДНК для идентификации тел.

Отмечается, что спасательным работам способствовала хорошая видимость, которая сложилась в воде в месте падения.

Также спасателям удалось установить в Японском море местоположение двух бортовых самописцев самолета спустя почти сутки поисков.

Их должны поднять и доставить на расшифровку. О целостности «черных ящиков» пока не сообщается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже выразил соболезнования Индонезии в связи с этой авиакатастрофой.

В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии, — подчеркнул министр на своей странице в Твиттере.

В результате падения Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявшего рейс SJ 182 в город Понтианак на острове Калимантан, погибли 62 человека, включая шесть детей.