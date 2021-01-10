В «Нафтогазе» рассказали, повлиял ли взрыв на Полтавщине на транзит газа в Европу

Авария на магистральном газопроводе произошла на Полтавщине 9 января, фото: оператор ГТС Украины

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Взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, который произошел 9 января в районе города Лубны, не повлиял на работу украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), которые продолжают работать в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Нафтогаза» в социальной сети Фейсбук.

«Укртрансгаз» готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов, — подчеркивают в госкомпании.

Также в «Нафтогазе» уверяют, что, несмотря на этот инцидент, в полном объеме будут выполнены обязательства по транзиту природного газа из России в страны Европы.

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской области произошел 9 января 15.15, он привел к образованию факела из пламени, который погас утром 10 января. В связи с этим инцидентом 17 населенных пунктов остались без газоснабжения.

По состоянию на 11.00 10 января газоснабжение было восстановлено во всех этих населенных пунктах.