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Ракурс
Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС

В Полтаве спасли щенка, который провалился под лед (ФОТО)

10 янв 2021, 13:25
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В Полтаве спасли щенка, который вышел на тонкий лед реки Ворскла в районе местного пляжа и провалился.

Сообщение о животном, которое попала в беду, поступило к спасателям сегодня, 10 января, утром, сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, с помощью лодки добрались до животного, которое из последних сил боролось за жизнь, и вытащили его из ледяной воды.

Отмечается, что спасенного щенка доставили к берегу и передали спасательной станции, чтобы отогреть.

Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС

Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС

Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС

Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС


Спасатели вытащили из реки щенка в Полтаве, фото: ГСЧС

Напомним, в октябре на Полтавщине сотрудники ГСЧС спасли местного жителя, который застрял на дереве, пытаясь снять с него кота. Само животное при попытке снять его с дерева убежало, перепрыгнув на балкон расположенного рядом дома.

Источник: Ракурс


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