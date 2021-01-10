Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n148821-u-poltavi-vryatuvaly-cucenya-yake-provalylosya-pid-krygu-foto.html

Ракурс

У Полтаві врятували цуценя, яке вийшло на тонкий лід річки Ворскла в районі місцевого пляжу та провалилося.

Повідомлення про тварину, котра потрапила в біду, надійшло до рятувальників сьогодні, 10 січня, вранці, повідомляє прес-служба ДСНС Полтавської області.

Рятувальники, котрі прибули на місце інциденту, за допомогою човна дісталися до тварини, що останніх сил боролася за життя, і витягли її з крижаної води.

Зазначається, що врятоване цуценя доставили до берега та передали рятувальній станції, щоб відігріти.

Нагадаємо, в жовтні на Кіровоградщині співробітники ДСНС врятували місцевого жителя, котрий застряг на дереві, намагаючись зняти з нього кота. Сама тварина при спробі зняти її з дерева втекла, перестрибнувши на балкон розташованого поруч будинку.