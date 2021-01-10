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Ракурс
Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

У Полтаві врятували цуценя, яке провалилося під кригу (ФОТО)

10 січ 2021, 13:25
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У Полтаві врятували цуценя, яке вийшло на тонкий лід річки Ворскла в районі місцевого пляжу та провалилося.

Повідомлення про тварину, котра потрапила в біду, надійшло до рятувальників сьогодні, 10 січня, вранці, повідомляє прес-служба ДСНС Полтавської області.

Рятувальники, котрі прибули на місце інциденту, за допомогою човна дісталися до тварини, що останніх сил боролася за життя, і витягли її з крижаної води.

Зазначається, що врятоване цуценя доставили до берега та передали рятувальній станції, щоб відігріти.

Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС


Рятувальники витягли з річки цуценя у Полтаві, фото: ДСНС

Нагадаємо, в жовтні на Кіровоградщині співробітники ДСНС врятували місцевого жителя, котрий застряг на дереві, намагаючись зняти з нього кота. Сама тварина при спробі зняти її з дерева втекла, перестрибнувши на балкон розташованого поруч будинку.

Джерело: Ракурс


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