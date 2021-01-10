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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio

Коронавірус у Києві — за добу одужали понад 450 хворих (ІНФОГРАФІКА)

10 січ 2021, 12:58
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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 9 січня, було офіційно виявлено ще 404 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема дев’ять — серед медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу у Києві:

  • 264 жінки віком від 18 до 90 років;
  • десять дівчаток віком від 20 днів до 17 років;
  • 125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
  • п’ять хлопчиків віком від чотирьох до 11 років.

Госпіталізували впродовж 9 січня 31 пацієнта. Наразі в столиці є понад 71,9 тис. активних випадків коронавірусу.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах столиці:

  • Дарницькому — 185 випадків;
  • Печерському — 58 випадків;
  • Солом‘янському — 42 випадки.

Померли за добу 10 хворих, одужали — 455 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • виявлено понад 117,2 тис. випадки коронавірусу;
  • померли 2 тис. 77 хворих;
  • одужали 43 тис. 239 пацієнтів.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні коронавірус за добу забрав життя майже сотні хворих.

Джерело: Ракурс


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