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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio
Коронавірус у Києві — за добу одужали понад 450 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148820-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-odujaly-ponad-450-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 9 січня, було офіційно виявлено ще 404 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема дев’ять — серед медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу у Києві:
- 264 жінки віком від 18 до 90 років;
- десять дівчаток віком від 20 днів до 17 років;
- 125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
- п’ять хлопчиків віком від чотирьох до 11 років.
Госпіталізували впродовж 9 січня 31 пацієнта. Наразі в столиці є понад 71,9 тис. активних випадків коронавірусу.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах столиці:
- Дарницькому — 185 випадків;
- Печерському — 58 випадків;
- Солом‘янському — 42 випадки.
Померли за добу 10 хворих, одужали — 455 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявлено понад 117,2 тис. випадки коронавірусу;
- померли 2 тис. 77 хворих;
- одужали 43 тис. 239 пацієнтів.
Нагадаємо, загалом в Україні коронавірус за добу забрав життя майже сотні хворих.
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