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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio

Коронавирус в Киеве — за сутки выздоровели более 450 больных (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2021, 12:58
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, были официально выявлены еще 404 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе девять — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

  • 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • десять девочек в возрасте от 20 дней до 17 лет;
  • 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • пять мальчиков в возрасте от четырех до 11 лет.

Госпитализировали в течение 9 января 31 пациента. Сейчас в столице есть более 71,9 тыс. активных случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах столицы:

  • Дарницком — 185 случаев;
  • Печерском — 58 случаев;
  • Соломенском — 42 случая.

Умерли за сутки 10 больных, выздоровели — 455 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • выявлены более 117,2 тыс. случаев коронавируса;
  • умерли 2 тыс. 77 больных;
  • выздоровели 43 тыс. 239 пациентов.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, всего в Украине коронавирус за сутки унес жизни почти сотни больных.

Источник: Ракурс


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