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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio
Коронавирус в Киеве — за сутки выздоровели более 450 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148820-koronavirus-v-kieve-za-sutki-vyzdoroveli-bolee-450-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, были официально выявлены еще 404 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе девять — среди медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев коронавируса в Киеве:
- 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- десять девочек в возрасте от 20 дней до 17 лет;
- 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- пять мальчиков в возрасте от четырех до 11 лет.
Госпитализировали в течение 9 января 31 пациента. Сейчас в столице есть более 71,9 тыс. активных случаев коронавируса.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах столицы:
- Дарницком — 185 случаев;
- Печерском — 58 случаев;
- Соломенском — 42 случая.
Умерли за сутки 10 больных, выздоровели — 455 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- выявлены более 117,2 тыс. случаев коронавируса;
- умерли 2 тыс. 77 больных;
- выздоровели 43 тыс. 239 пациентов.
Напомним, всего в Украине коронавирус за сутки унес жизни почти сотни больных.
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