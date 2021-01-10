В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, были официально выявлены еще 404 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе девять — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

десять девочек в возрасте от 20 дней до 17 лет;

125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

пять мальчиков в возрасте от четырех до 11 лет.

Госпитализировали в течение 9 января 31 пациента. Сейчас в столице есть более 71,9 тыс. активных случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах столицы:

Дарницком — 185 случаев;

Печерском — 58 случаев;

Соломенском — 42 случая.

Умерли за сутки 10 больных, выздоровели — 455 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

выявлены более 117,2 тыс. случаев коронавируса;

умерли 2 тыс. 77 больных;

выздоровели 43 тыс. 239 пациентов.

Напомним, всего в Украине коронавирус за сутки унес жизни почти сотни больных.