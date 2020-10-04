Житель Кіровоградщини застряг на дереві, намагаючись зняти кота — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144665-jytel-kirovogradschyny-zastryag-na-derevi-namagauchys-znyaty-kota-dsns-foto.htmlРакурс
На Кіровоградщині місцевий житель застряг на дереві, намагаючись зняти кота.
Допомогти юнакові спуститися з дерева довелося рятувальникам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інцидент стався сьогодні, 4 вересня, вранці у місті Світловодську.
Юнак заліз на дерево, щоб зняти кота, але самотужки спуститись не зміг, — зазначає прес-служба відомства.
Прибувши за викликом, рятувальники за допомогою драбини допомогли юнакові спуститися на землю.
Кіт, як виявилося, при спробі зняти його з дерева втік, перестрибнувши на балкон розташованого поруч будинку.
Ми дякуємо за вашу доброту та турботу у порятунку тварин. Але просимо вас, розраховуйте власні сили та відносьтеся до цього з розумом, — наголошують рятувальники.
Нагадаємо, торік на Закарпатті рятувальники провели незвичайну спецоперацію — витягли з 20-метрового колодязя кота.