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Ракурс
На Кіровоградщині рятувальники врятували місцевого жителя

Житель Кіровоградщини застряг на дереві, намагаючись зняти кота — ДСНС (ФОТО)

4 жов 2020, 13:29
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На Кіровоградщині місцевий житель застряг на дереві, намагаючись зняти кота.

Допомогти юнакові спуститися з дерева довелося рятувальникам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 4 вересня, вранці у місті Світловодську.

Юнак заліз на дерево, щоб зняти кота, але самотужки спуститись не зміг, — зазначає прес-служба відомства.

Прибувши за викликом, рятувальники за допомогою драбини допомогли юнакові спуститися на землю.

Кіт, як виявилося, при спробі зняти його з дерева втік, перестрибнувши на балкон розташованого поруч будинку.

Ми дякуємо за вашу доброту та турботу у порятунку тварин. Але просимо вас, розраховуйте власні сили та відносьтеся до цього з розумом, — наголошують рятувальники.

На Кіровоградщині рятувальники врятували місцевого жителя, фото: ДСНС


На Кіровоградщині рятувальники врятували місцевого жителя, фото: ДСНС

Нагадаємо, торік на Закарпатті рятувальники провели незвичайну спецоперацію — витягли з 20-метрового колодязя кота.

Джерело: Ракурс


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