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Ракурс
На Кировоградщине спасатели помогли местному жителю, фото: ГСЧС

Житель Кировоградщины застрял на дереве, пытаясь снять кота — ГСЧС (ФОТО)

4 окт 2020, 13:29
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На Кировоградщине местный житель застрял на дереве, пытаясь снять кота.

Помочь юноше спуститься с дерева пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня, 4 сентября, утром в городе Светловодске.

Юноша залез на дерево, чтобы снять кота, но самостоятельно спуститься не смог, — отмечает пресс-служба ведомства.

Прибыв по вызову, спасатели с помощью лестницы помогли юноше спуститься на землю.

Кот, как оказалось, при попытке снять его с дерева убежал, перепрыгнув на балкон расположенного рядом дома.

Мы благодарим за вашу доброту и заботу в спасении животных. Но просим вас, рассчитывайте свои силы и относитесь к этому с умом, — подчеркивают спасатели.

На Кировоградщине спасатели помогли местному жителю, фото: ГСЧС


На Кировоградщине спасатели помогли местному жителю, фото: ГСЧС

Напомним, в прошлом году на Закарпатье спасатели провели необычную спецоперацию — вытащили из 20-метрового колодца кота.

Источник: Ракурс


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