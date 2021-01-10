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Ракурс
Аварія на магістральному газогоні сталася на Полтавщині 9 січня, фото: оператор ГТС України

У «Нафтогазі» розповіли, чи вплинув вибух на Полтавщині на транзит газу до Європи

10 січ 2021, 13:57
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Вибух на магістральному газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород» в Полтавській області, котрий стався 9 січня в районі міста Лубни, не вплинув на роботу українських підземних сховищ газу (ПСГ), які продовжують працювати у штатному режимі.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці «Нафтогазу» в соціальній мережі Фейсбук.

«Укртрансгаз» готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів, — наголошують в держкомпанії.

Також у «Нафтогазі» запевняють, що, попри цей інцидент, в повному обсязі будуть виконані зобов’язання щодо транзиту природного газу з Росії до країн Європи.


Вибух на магістральному газогоні на Полтавщині стався 9 січня 15.15, він призвів до утворення факелу з полум’я, котрий згас вранці 10 січня. У зв’язку з цим інцидентом 17 населених пунктів залишилися без газопостачання.

Станом на 11.00 10 січня газопостачання було відновлене в усіх цих населених пунктах.

Джерело: Ракурс


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