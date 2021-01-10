Індонезійські поліцейські несуть уламки літака, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148823-aviakatastrofa-v-indoneziyi-znaydeno-chorni-skrynky-ta-fragmenty-til-zagyblyh.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який впав у Яванське море невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії міста Джакарта, сталася 9 січня.

Рятувальники вже найшли «чорні скриньки», а також уламки літака та тіла загиблих. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, шматки фюзеляжу з реєстраційним номером літака було виявлено на глибині 23 м біля групи островів, розташованих біля Джакарти.

Крім того, були виявлені фрагменти тіл загиблих. Родичів загиблих просять надати стоматологічні записи та зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Зазначається, що рятувальним роботам сприяла хороша видимість, яка склалася у воді в місці падіння.

Також рятувальникам вдалося встановити в Японському морі місця розташування двох бортових самописців літака після майже доби пошуків.

Їх мають підняти та доставити на розшифрування. Про цілісність «чорних скриньок» наразі не повідомляється.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже висловив співчуття Індонезії у зв’язку з цією авіакатастрофою.

У цей складний час Україна стоїть поруч з народом та урядом Індонезії, — наголосив міністр на своїй сторінці у Твіттері.

В результаті падіння Boeing 737−500 авіакомпанії Sriwijaya Air, котрий виконував рейс SJ 182, прямуючи до міста Понтіанак на острові Калімантан, загинули 62 людини, включаючи шістьох дітей.