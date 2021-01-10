Киев предупредили об убийстве Шеремета в 2012 году — автор «беларусских пленок»

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О вероятном убийстве журналиста Павла Шеремета официальный Киев был предупрежден еще в 2012 году. Погибший в то время жил в России, но уже собирался переезжать в Украину.

О предупреждении спецслужб РФ и Украины «Новой газете» рассказал Игорь Макар, который в начале 2021 года обнародовал записи разговоров экс-главы КГБ Беларуси, на которых планируется вероятное убийство Шеремета.

Записи с голосом Вадима Зайцева Макар получил в 2012 году и сообщил о них дипломатам США.

Я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Тогда Зайцева уволили с должности председателя КГБ — 9 ноября 2012 года. На пленках обсуждали и Олега Алкаева, бывшего директора СИЗО № 1 в Минске, — рассказывает Макар.

Алкаев и Шеремет издали книгу «Расстрельная команда», в которой рассказывается о системе наказаний в Беларуси, в частности, и о процедуре казни в этой стране.

Алкаев пять лет руководил группой по приведению в исполнение смертных приговоров. На момент написания книги он жил в Берлине. Полиция ФРГ рекомендовала Алкаеву не выезжать из страны. Об опасности знал и соавтор книги Шеремет.

Кроме того, Макар утверждает, что Шеремет тщательно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году и этим также навлек на себя гнев режима Александра Лукашенко.

Скандал с новыми пленками взорвался 4 января. Белорусская оппозиция обнародовала записи разговоров с участием экс-главы КГБ Беларуси Зайцева. На записи слышно, как он 11 апреля 2012 во время инструктажа сотрудников подразделения КГБ «Альфа» обсуждает способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Речь шла и о возможности его подрыва.

Макар сообщил, что готов свидетельствовать по делу в Офисе генерального прокурора Украины. В МВД Украины считают, что записи соответствуют версии украинского следствий и на ход дела ветеранов АТО и волонтеров не повлияют.

Глава министерства Арсен Аваков заявил, что в декабре 2020 года МВД якобы получило больше материалов, чем обнародовано на пленках.

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