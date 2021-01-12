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Старый Новый год. Фото: Istock
13 января празднуют Старый Новый год — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n148937-13-yanvarya-prazdnuut-staryy-novyy-god-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
13 января в Украине празднуют Старый Новый год. По христианскому календарю — это также день преподобной Мелании. Меланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о последующих праздниках и отметить празднование, которые в народе так и называют — Маланка. В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.
В ряде западных регионов Украины, в частности на Галичине щедрым называют вечер 5 января (18 января) накануне Крещения (в остальной Украине этот вечер известен как Голодная кутья).
Утром этого дня начинают принято готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. В отличие от богатой, ее можно заправлять скоромниной. Как и на богатый вечер, кутью также ставят в углу. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с творогом, чтобы одаривать посевальщиков.
Блюдам уделяется очень важная роль — считается, что чем больше разнообразия на столе в этот день, тем щедрее будет следующий год. Блюда должны быть очень сытные, но, например, готовить рыбу — плохая примета, ведь из дома может «уплыть» счастье. А вот блюда из свинины готовятся обязательно, поскольку именно это животное символизирует достаток в доме. Традиционно из свинины готовят холодец, кровяную, колбасы, сало, фаршируют целой.
Вечером и до полуночи посевальщики обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы меланкарей, как и рождественских колядников, происходят после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать.
На Меланки ходят также и холостяцкие группы. Они называются «водить Меланку». Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье и его называют Меланкой.
По старинке переодетые, закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Деда», или «Дидуха», — снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, а потом прыгали через костер. Это должно очистить от общения с нечистой силой.
А на следующий день, когда начинает светать, идут засевать зерном. Зерно берут в рукавицу или в сумку. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевальщик сеет зерном и приветствует всех с Новым годом.
Первый посевальщик на Новый год приносит в дом счастье. По народным верованиям, девушки счастья не приносят — только парни, поэтому засевать девушкам не положено.
В этот день произошло:
- 1610 — Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который впоследствии получил название Каллисто. Третий по величине спутник в Солнечной системе, размером примерно с Меркурий;
- 1854 — Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент — аккордеон;
- 1928 — в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях;
- 1936 — польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца (заменен на пожизненное заключение)
- 1957 — компания Wham-O начала выпуск фризби;
- 1989 — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;
- 1991 — в Литве состоялись кровавые столкновения между подразделениями советской армии и местным населением, спровоцированные Кремлем, который пытался предотвратить выход республики из СССР. Штурмом взят телецентр. В Литве этот день отмечается как день обороны свободы;
- 1999 — 36-летний Майкл Джордан официально объявил, что покидает команду «Чикаго Буллз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста;
- 2000 — о своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс;
- 2015 — Теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.
В этот день родились:
- 1749 — Фридрих Мюллер, немецкий поэт и живописец;
- 1827 — Николай Бекетов, украинский физико-химик, профессор кафедры химии Харьковского университета (1855−1887), начал харьковскую физико-химическую школу. Отец украинского архитектора Алексея Бекетова. Брат ботаника Андрея Бекетова;
- 1859 — Костис Паламас, новогреческий поэт, беллетрист и критик. Основатель Новой Афинской школы;
- 1864 — Вин Вильгельм, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии за исследования явлений излучения и поглощения абсолютно черным телом (законы Вина);
- 1877 — Левко Мациевич, украинский инженер-конструктор, изобретатель, политический деятель, первый украинский авиатор;
- 1877 — Софи Такер, американская певица, актриса, комедиантка и радиоведущая украинского происхождения;
- 1893 — Павел Горячий, украинский военный деятель, сотник Армии УНР;
- 1894 — Евгений Онацкий, ведущий деятель ОУН, общественный деятель, журналист и ученый;
- 1904 — Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения;
- 1924 — Ролан Пети, французский танцовщик и хореограф;
- 1977 — Орландо Блум, английский киноактер («Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Царство небесное», «Троя»).
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