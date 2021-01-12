Старый Новый год. Фото: Istock

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13 января в Украине празднуют Старый Новый год. По христианскому календарю — это также день преподобной Мелании. Меланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о последующих праздниках и отметить празднование, которые в народе так и называют — Маланка. В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.

В ряде западных регионов Украины, в частности на Галичине щедрым называют вечер 5 января (18 января) накануне Крещения (в остальной Украине этот вечер известен как Голодная кутья).

Утром этого дня начинают принято готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. В отличие от богатой, ее можно заправлять скоромниной. Как и на богатый вечер, кутью также ставят в углу. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с творогом, чтобы одаривать посевальщиков.

Блюдам уделяется очень важная роль — считается, что чем больше разнообразия на столе в этот день, тем щедрее будет следующий год. Блюда должны быть очень сытные, но, например, готовить рыбу — плохая примета, ведь из дома может «уплыть» счастье. А вот блюда из свинины готовятся обязательно, поскольку именно это животное символизирует достаток в доме. Традиционно из свинины готовят холодец, кровяную, колбасы, сало, фаршируют целой.

Вечером и до полуночи посевальщики обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы меланкарей, как и рождественских колядников, происходят после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать.

На Меланки ходят также и холостяцкие группы. Они называются «водить Меланку». Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье и его называют Меланкой.

По старинке переодетые, закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Деда», или «Дидуха», — снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, а потом прыгали через костер. Это должно очистить от общения с нечистой силой.

А на следующий день, когда начинает светать, идут засевать зерном. Зерно берут в рукавицу или в сумку. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевальщик сеет зерном и приветствует всех с Новым годом.

Первый посевальщик на Новый год приносит в дом счастье. По народным верованиям, девушки счастья не приносят — только парни, поэтому засевать девушкам не положено.

В этот день произошло:

1610 — Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который впоследствии получил название Каллисто. Третий по величине спутник в Солнечной системе, размером примерно с Меркурий;

1854 — Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент — аккордеон;

1928 — в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях;

1936 — польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца (заменен на пожизненное заключение)

1957 — компания Wham-O начала выпуск фризби;

1989 — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;

1991 — в Литве состоялись кровавые столкновения между подразделениями советской армии и местным населением, спровоцированные Кремлем, который пытался предотвратить выход республики из СССР. Штурмом взят телецентр. В Литве этот день отмечается как день обороны свободы;

1999 — 36-летний Майкл Джордан официально объявил, что покидает команду «Чикаго Буллз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста;

2000 — о своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс;

2015 — Теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

В этот день родились: