Ловушка. Фото: Ecology and Evolution

https://racurs.ua/n148936-neobychnyy-sposob-lovli-lyagushek-pridumal-pauk-foto-izobreteniya.html

Ракурс

Паук-охотник рода Damastes создал уникальную ловушку для древесных лягушек из больших листьев, создание которой впервые зафиксировано учеными.

Оказалось, что пауки-охотники делают ловушки для лягушек, заманивая их в темные укрытия в жаркое время дня. Об этом сообщает журнал Ecology and Evolution.

В новой работе ученые обнаружили паука-охотника, который создает ловушки для земноводных, чтобы проще ловить их. Биологи проводили исследование существ, живущих в определенной части Мадагаскара, и случайно наткнулись на паука-охотника на дереве, который поедал древесную лягушку.





Прямо рядом с ним находилась необычная ловушка из листьев — она состояла из двух листков, соединенных вместе сзади и по краям паучьим шелком, образуя устройство, похожее на карман.

Когда исследователи приблизились к пауку, он втащил мертвую лягушку в мешочек и попытался спрятаться. Ученые проанализировали его поведение, и выяснили, что паук создал структуру из листьев, чтобы ловить земноводных.

Ученые продолжили наблюдения в следующем сезоне, и обнаружили в лесах три такие же структуры из листьев, но без пауков. Открытие других подобных структур показало, что такой способ ловли добычи среди пауков-охотников довольно распространен. И логика подсказывала, что лягушки не создавали их в качестве укрытия, поскольку для них существовало много других легко доступных типов естественных убежищ.

Отмечается, что на такое «изобретение» пауков подтолкнуло понимание того, что древесные лягушки ищут укрытия в жаркое время дня, а темный карман из листьев — идеальное место, чтобы скрыться от палящего солнца.

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