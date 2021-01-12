Пастка. Фото: Ecology and Evolution

https://racurs.ua/ua/n148936-nezvychaynu-pastku-z-lystya-stvoryv-pavuk-foto-vynahodu.html

Ракурс

Павук-мисливець роду Damastes створив унікальну пастку для деревних жаб з великого листя, створення якої вперше зафіксовано вченими.

Виявилося, що павуки-мисливці роблять пастки для жаб, заманюючи їх в темні укриття в жарку пору доби. Про це повідомляє журнал Ecology and Evolution.

У новій роботі вчені виявили павука-мисливця, який створює пастки для земноводних, щоб простіше ловити їх. Біологи проводили дослідження істот, що живуть в певній частині Мадагаскару, і випадково натрапили на павука-мисливця на дереві, який поїдав деревну жабу.



Прямо поруч з ним знаходилася незвичайна пастка з листя — вона складалася з двох листків, з'єднаних разом ззаду і по краях павуковим шовком, утворюючи пристрій, схожий на кишеню.

Коли дослідники наблизилися до павука, він втягнув мертву жабу в мішечок і спробував сховатися. Вчені проаналізували його поведінку, і з’ясували, що павук створив структуру з листя, щоб ловити земноводних.

Вчені продовжили спостереження в наступному сезоні, і виявили в лісах три такі ж структури з листя, але без павуків. Відкриття інших подібних структур показало, що такий спосіб лову серед павуків-мисливців досить поширений. логіка підказувала, що жаби не створювали їх як укриття, оскільки для них існувало багато інших легко доступних типів природних укриттів.

Зазначається, що на такий «винахід» павуків підштовхнуло розуміння того, що деревні жаби шукають укриття в жарку пору добу, а темна кишеня з листя — ідеальне місце, щоб сховатися від пекучого сонця.

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