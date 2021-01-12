Акула. Livescience

https://racurs.ua/ua/n148933-gigantsku-mertvu-akulu-vyneslo-na-bereg-v-ssha-foto.html

Ракурс

Акула гігантського розміру була винесена течією на берег маленького містечка в США. Другу за величиною рибу на Землі знайшов американський рибалка в місті Бремен, штат Мен.

Департамент морських ресурсів штату Мен ідентифікував труп тварини як велетенську акулу (Cetorhinus maximus). Про це повідомляє LiveScience.

Причина смерті тварини досі не встановлена. За даними Музею Флорида, Cetorhinus maximus — друга за величиною риба у світі, що може досягати в довжину 12 метрів. У розмірах її випереджає тільки китова акула, яка здатна вирости на більш ніж 18 метрів.



Зазначимо, що попри свій розмір, Cetorhinus maximus не становить загрози для людини. Ці акули харчуються незвичайним способом — швидко пливуть вперед з відкритим ротом, поглинаючи тонни морської води, після чого фільтрують планктон і крихітних морських безхребетних.

За останні дні це вже не перший викид акули на берег. Днями на пляж Центральної Флориди також винесло тіло двометрової піщаної акули (Carcharias taurus). Дослідники вважають, що її вбило цвітіння водоростей. Воно викликає поширення в воді смертоносних одноклітинних організмів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, можливо, зажадає застосування ад’ювантів — засобів, для виробництва яких використовують сквален — вуглеводень, який, часто добувають з печінки акул. Заради вакцини від коронавірусу доведеться вбити близько 250 тис. акул. А оскільки вакцинація, ймовірно, буде здійснюватися у два етапи, то це число зросте і до 500 тис. Орієнтовно 17 вакцин-кандидатів, що проходять клінічні випробування, містять ад’юванти, а п’ять з них створені на основі сквалену з печінки акул.