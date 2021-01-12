Акула. Фото: Livescience

https://racurs.ua/n148933-gigantskuu-mertvuu-akulu-vyneslo-na-bereg-v-ssha-foto.html

Ракурс

Акула гигантского размера была вынесена течением на берег в маленьком городке в США. Вторую по величине рыбу на Земле обнаружил американский рыбак в городе Бремен, штат Мэн.

Департамент морских ресурсов штата Мэн идентифицировал труп животного как исполинскую акулу (Cetorhinus maximus). Об этом сообщает LiveScience.

Причина смерти животного до сих пор не установлена. По данным Музея Флорида, Cetorhinus maximus — вторая по величине рыба в мире, которая может достигать в длину 12 метров. В размерах ее опережает только китовая акула, которая способна вырасти на более чем 18 метров.





Отметим, что несмотря на свои размері, Cetorhinus maximus не представляет угрозы для человека. Эти акулы питаются необычным способом — быстро плывут вперед с открытым ртом, поглощая тонны морской воды, после чего отфильтровывают планктон и крошечных морских беспозвоночных.





За последние дни это уже не первый вынос акулы на берег. На днях на пляж Центральной Флориды также вынесло тело двухметровой песчаной акулы (Carcharias taurus). Исследователи считают, что ее убило цветение водорослей. Оно вызывает распространение в воде смертоносных одноклеточных организмов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, возможно, потребует применения адъювантов — средств, для производства которых используют сквален — углеводород, который, часто добывают из печени акул. Ради вакцины от коронавируса придется убить около 250 тыс. акул. А поскольку вакцинация, вероятно, будет осуществляться в два этапа, то это число возрастет и до 500 тыс. Ориентировочно 17 вакцин-кандидатов, проходящих клинические испытания, содержат адъюванты, а пять из них созданы на основе сквалена из печени акул.