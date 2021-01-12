Двух россиян разыскивает Интерпол из-за взрыва в Бейруте

Взрыв. Фото: AAP

https://racurs.ua/n148932-dvuh-rossiyan-razyskivaet-interpol-iz-za-vzryva-v-beyrute.html

Ракурс

Взрыв в Бейруте, столице Ливана, прозвучавший 4 августа, разнес почти половину города. Трагедия произошла возле порта, в результате чего погибли более 170 человек.

Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного португальца по делу о смертельном взрыве. Об этом сообщает AAP.

Речь идет о русском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2 тыс. 750 тонн нитрата аммония Бориса Прокошева.

Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру. Он, будучи трейдером аммония, в 2014 году совершил визит в состав порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Бейруте нанес региону ущерб на сумму 15 млрд долл. Ранее власти оценивали ущерб на сумму до 5 млрд долл. В результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города. Без помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом.

Сейчас специальная комиссия работает над установлением всех обстоятельств, которые привели к взрыву. Эксперты из британского Шеффилдского университета проанализировали видеозаписи взрыва и рассчитали его силу. Специалисты утверждают, что сила детонации равна эквивалентно 1 тыс. или 1 тыс. 500 т тротила. Отмечается, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. По словам профессора Энди Тиас, взрыв в Бейруте стал одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Между тем ливанские спецслужбы заявили, что взрыв произошел во время сварки. Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2 тыс. 750 т аммиачной селитры.