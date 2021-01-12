Двох росіян розшукує Інтерпол через вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті. Фото: APP

https://racurs.ua/ua/n148932-dvoh-rosiyan-rozshukuie-interpol-cherez-vybuh-u-beyruti.html

Ракурс

Вибух у Бейруті, столиці Лівану, який пролунав 4 серпня, розтрощив майже половину міста. Трагедія сталася біля порту, внаслідок чого загинули понад 170 людей.

Інтерпол оголосив у розшук двох громадян РФ та одного португальця у справі про смертельні вибухи. Про це повідомляє AAP.

Йдеться про російського власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна та капітана судна, на якому в Ліван у 2013 році було перевезено 2 тис. 750 тонн нітрату амонію Бориса Прокошева.

Інтерпол оголосив у розшук громадянина Португалії Жоржі Мануеля Нема Морейру. Він, будучи трейдером амонію, у 2014 році здійснив візит до складу порту, де зберігалися матеріали, і оглядав вантаж.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Бейруті завдав регіону збитків на суму 15 млрд дол. Раніше влада оцінювала збиток на суму до 5 млрд дол. Внаслідок вибуху частково або повністю зруйнована майже половина міста. Без допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою.

Наразі спеціальна комісія працює над становленням всіх обставин, які призвели до вибуху. Експерти із британського Шеффілдського університету проаналізували відеозаписи вибуху та розрахували його силу. Фахівці стверджують, що сила детонації дорівнювала еквівалентно 1 тис. чи 1 тис. 500 т тротилу. Зазначається, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року. За словами професора Енді Тіаса, вибух у Бейруті став одним із найпотужніших неядерних вибухів в історії.

Тим часом ліванські спецслужби заявили, що вибух стався під час зварювання. Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху 2 тис. 750 т аміачної селітри.