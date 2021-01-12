Тарифы на отопление и горячую воду резко подскочили в Киеве

Тарифы. Фото: Телеканал Украина

https://racurs.ua/n148931-tarify-na-otoplenie-i-goryachuu-vodu-rezko-podskochili-v-kieve.html

Ракурс

Тарифы на отопление и горячую воду резко подняли в Киеве. С 1 января 2021 года отопление подорожало на 19%, а горячая вода — на 16%.

Соответствующее решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года. Распоряжение обнародовала пресс-служба КГГА.

Так, согласно документу, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 тыс. 616,48 грн за 1 Гкал. Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до сих пор (1 тыс. 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр. Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за кубометр).

Напомним, ранее мы сообщали, что рост тарифов в Украине не почувствуют получатели субсидий. При действующей системе субсидий для всех 3,1 млн домохозяйств, которые их получают, рост тарифов покроется увеличенным размером субсидии. Кроме этого почти 1,8 млн семей в Украине пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.