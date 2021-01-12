Тарифи на опалення та гарячу воду різко підскочили у Києві

Тарифи. Фото: Телеканал Украина

https://racurs.ua/ua/n148931-taryfy-na-opalennya-ta-garyachu-vodu-rizko-pidskochyly-u-kyievi.html

Ракурс

Тарифи на опалення та гарячу воду різко підняли у Києві. З 1 січня 2021 року опалення подорожчало на 19%, а гаряча вода — на 16%.

Відповідне рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 29 грудня 2020 року. Розпорядження оприлюднила прес-служба КМДА.

Так, згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1 тис. 616,48 грн за 1 Гкал. Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 тис. 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на постачання гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр. Підвищення склало 16,1% (з 85,97 грн за кубометр).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зростання тарифів в Україні не відчують отримувачі субсидій. При чинній системі субсидій для всіх 3,1 млн домогосподарств, які їх отримують, зростання тарифів покриється збільшеним розміром субсидії. Крім цього майже 1,8 млн сімей в Україні користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП) і мають знижку від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.