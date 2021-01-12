Подовжити «шкарпеточний» локдаун хоче Степанов

Степанов. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n148935-podovjyty-shkarpetochnyy-lokdaun-hoche-stepanov.html

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Локдаун в Україні після 24 січня пропонує подовжити міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Таке рішення у Міністерстві охорони здоров’я ухвалять у тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація не покращиться.

Подібну думку поділяють провідні епідеміологи. Про це міністр заявив в ефірі «24 каналу».

Степанов заявив, що епідеміологи наполягають на продовженні нинішніх обмежувальних заходів, оскільки під час різдвяних та новорічних свят були масові святкування з великою кількістю людей. Також українці відвідували родичів і багато переміщувалися.

Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19, — заявив голова МОЗ.



Також очільник МОЗ додав, що разом з коронавірусом у цей час спостерігається традиційний спалах захворюваності на грип, тому важливо ліквідувати це зростання. За словами Степанова, грип має схожі з коронавірусом ускладнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у січні легше відбути, оскільки Міністерство охорони здоров’я докладно розповідало про нього впродовж грудня 2020 року. Так вважає очільник міністерства Максим Степанов. На брифінгу він розповів, що «до цих 16 днів можна було підготуватися».