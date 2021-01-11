Степанов — Можна було порахувати необхідну кількість шкарпеток на 16 днів локдауну, фото — Слово і діло

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Локдаун у січні легше відбути, оскільки Міністерство охорони здоров’я докладно розповідало про нього впродовж грудня 2020 року.

Так вважає очільник міністерства Максим Степанов. На брифінгу 11 січня він розповів, що «до цих 16 днів можна було підготуватися».

Точно можна порахувати кількість нових шкарпеток на цей час. Навіть якщо не встигли, то їх можна замовити в інтернет-магазині, — сказав Степанов.

Він заявив, що мета жорсткого карантину в січні 2021 року — зменшити кількість контактів між людьми, а досвід карантину вихідного дня, з якого також сміялися скептики, показує, що такі заходи допомагають стабілізувати ситуацію.

В кінці листопада — на початку грудня було 25 тис. нових хворих щодня, згодом ми отримали зниження і зменшення госпіталізації з 29 до 22 тис., — розповів міністр.



Він знову пояснив причину запровадження локдауну після зимових свят тим, що на Новий рік і Різдво українці більше контактували і ризик інфікування збільшився. До того ж медики остерігаються сезонної хвилі грипу, яка також збільшить навантаження на лікарні.

Нагадаємо, МОЗ фіксує у ці дні недозавантаженість системи ПЛР-тестування. Кількість проведених ПЛР-тестувань різко зменшилася у 2021 році.