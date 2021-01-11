ПЛР-лабораторії в Україні починають простоювати, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n148840-plr-laboratoriyi-v-ukrayini-pochynaut-prostouvaty-moz.html

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У ПЛР-лабораторіях в Україні зафіксували різке скорочення тестування на коронавірус. В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що перехідні залишки незроблених аналізів наразі мінімальні і вони є тільки у чотирьох областях.

Міністр Маским Степанов на брифінгу 11 січня розповів, що завантаженість лабораторій у ці дні становить від 25 до 30% залежно від регіону.

Минулого тижня зроблено 160 тис. 927 ПЛР-тестів, а на ранок 11 січня залишки є у Вінницькій (160), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) і Харківській (93) областях.

Степанов закликав громадян звертатися до сімейних лікарів з пропозицією пройти ПЛР-тестування за перших симптомів коронавірусу. Для цього в грудні МОЗ змінило стандарти надання меддопомоги при коронавірусі.

Не чекайте декілька днів, якщо маєте будь-яку симптоматику — ідіть робити тест. Якщо захворіли ваші близькі — сімейний повинен протестувати на коронавірус, — заявив Степанов.



Минулого тижня в лікарні з коронавірусом поклали 15,1 тис. громадян, захворіли за тиждень 41 тис. 64, на позаминулому тижні — 47 тис. 867.

Коронавірус в Україні станом на 11 січня виявили за добу у 4,2 тис. осіб. Загалом з початку пандемії коронавірусної хвороби зафіксовано понад 1,12 млн випадків COVID-19.