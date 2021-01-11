ПЦР-лаборатории в Украине начинают простаивать, фото — BBC

https://racurs.ua/n148840-pcr-laboratorii-v-ukraine-nachinaut-prostaivat-minzdrav.html

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В ПЦР-лабораториях в Украине зафиксировали резкое сокращение тестирования на коронавирус. В Министерстве здравоохранения сообщили, что переходные остатки несделанных анализов пока минимальные и они есть только в четырех областях.

Министр Маским Степанов на брифинге 11 января рассказал, что загруженность лабораторий в эти дни составляет от 25 до 30% в зависимости от региона.

На прошлой неделе проведено 160 тыс. 927 ПЦР-тестов, а на утро 11 января остатки есть в Винницкой (160), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской (93) областях.

Степанов призвал граждан обращаться к семейным врачам с предложением пройти ПЦР-тестирование при первых симптомах коронавируса. Для этого в декабре Минздрав изменил стандарты оказания медпомощи при коронавируса.

Не ждите несколько дней, если есть какие-либо симптоматика — идите делать тест. Если заболели ваши близкие — семейный врач должен протестировать на коронавирус, — заявил Степанов.



На прошлой неделе в больницы с коронавирусом положили 15,1 тыс. граждан, заболевших за неделю было 41 тыс. 64 человека, на позапрошлой неделе — 47 тыс. 867.

Коронавирус в Украине по состоянию на 11 января обнаружили за сутки у 4,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировано более 1,12 млн случаев COVID-19.