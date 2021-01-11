Штурм Капитолия в США расследуют как внутренний терроризм — детали

https://racurs.ua/n148839-shturm-kapitoliya-v-ssha-rassleduut-kak-vnutrenniy-terrorizm-detali.html

Ракурс

Штурм Капитолия в США расследуют как внутренний терроризм — американские правоохранительные органы возбудили уже свыше 25 дел из-за беспорядков у здания Конгресса.

Об этом на своей странице в Твиттер сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсуждал атаку на Капитолий с министром армии Райаном Маккарти.

Кроу отметил, что в ходе беспорядков было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники. Конгрессмен не исключил, что в беспорядках могли участвовать действующие военнослужащие и резервисты.

По словам Маккарти, в Пентагоне знают о потенциальных террористических угрозах перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена. Поэтому в день церемонии, 20 января, Минобороны США будет работать с правоохранителями для обеспечения безопасности.

Напомним, Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны, на которых победу одержал оппонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат вместе с Палатой представителей на совместном заседании должны были рассмотреть результаты выборов в каждом штате и одобрить их. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов (10 из которых позже отказались оспаривать результаты выборов), а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ очистил здание. Заседание Конгресса возобновилось. В результате столкновений погибли четыре человека, еще 52 были задержаны.

В Высшем суде округа Колумбия 40 обвиняемым были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в государственную собственность. Отмечается, что по крайней мере одному из них понадобился переводчик с русского языка.