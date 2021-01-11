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Коронавирус заразил еще 4,2 тыс. человек — названы регионы с наихудшей эпидситуацией

Коронавирус заразил еще 4,2 тыс. человек — названы регионы с наихудшей эпидситуацией

11 янв 2021, 08:33
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Коронавирус в Украине по состоянию на 11 января обнаружили у 4,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировано свыше 1,12 млн случаев COVID-19.

Об этом сообщает в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

4 тыс. 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника, — сообщил Степанов.

При этом число тех, кто выздоровел в сутки превышает число новых заболевших.

По данным министра, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 372 человека;

  • летальных исходов — 68;

  • выздоровели — 4 тыс. 819 человек;

  • осуществлено тестирований — 16 тыс. 61.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 119 тыс. человек. Болезнь унесла жизни 19 тыс. 835 украинцев. Лаборатории осуществили 5,7 млн ПЦР-тестирований.

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Запорожской области — 458,

  • Киеве — 371,

  • Киевской области — 365,

  • Одесской области — 312,

  • Николаевской области — 293.


Источник: Ракурс


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