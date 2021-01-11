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Коронавірусом інфікувалися ще 4,2 тис. осіб — названо регіони з найгіршою епідситуацією

Коронавірусом інфікувалися ще 4,2 тис. осіб — названо регіони з найгіршою епідситуацією

11 січ 2021, 08:33
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Коронавірус в Україні станом на 11 січня виявили у 4,2 тис. осіб. Загалом з початку пандемії коронавірусної хвороби зафіксовано понад 1,12 млн випадків COVID-19.

Про це повідомляє у понеділок міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

4 тис. 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники, — повідомив Степанов.

При цьому кількість тих, хто одужав за добу, більша за кількість нових захворілих.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 372 особи;

  • летальних випадків — 68;

  • одужало — 4 тис. 819 осіб;

  • здійснено тестувань за добу — 16 тис. 61.

За весь час пандемії в Україні захворіло — 1 млн 119 тис. осіб. Хвороба забрала життя 19 тис. 835 українців. Лабораторії здійснили 5,7 млн ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Запорізькій області — 458,

  • Києві — 371,

  • Київській області — 365,

  • Одеській області — 312,

  • Миколаївській області — 293.


Джерело: Ракурс


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