Власник кафе з шаурмою "від Сталіна" скаржиться на свавілля поліції Москви, фото — twitter.com/Klan7Volturi

https://racurs.ua/ua/n148837-vlasnyk-kafe-z-shaurmou-vid-stalina-skarjytsya-na-svavillya-policiyi-moskvy-foto.html

Ракурс

В Росії власник кафе з шаурмою під брендом Stalin Doner скаржиться на беззаконня з боку поліції.

Заклад з портретом Сталіна на вивісках та ім’ям «ката народів» на кожній позиції в меню пропрацювало в Москві один день.

Кухар і продавець, одягнений, за задумом власника, у форму співробітника НКВС, встигли нагодувати у Stalin Doner 200 людей. Вони звільнилися через підвищену уваги ЗМІ та поліції до закладу. На Різдво фото шаурми «від Сталіна» обійшло соціальні мережі, але згодом до нього прийшла й поліція, повідомив власник закладу в розмові із BFM.

Кафе поставили в Москві на вулиці Зої і Олександра Космодем’янських. Поліція намагалися змусити власника, який вирішив заробити на імені радянського вождя, демонтувати вивіски і написи. Утім, Станіслав Вольтман відмовився це робити. З рекламою шаурми пообіцяли розібратися також правозахисники.

Наразі заклад не працює, бо власник шукає нового кухаря.

Голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв в розмові з радіостанцією «Говорить Москва» підкреслив, що подальшу долю точки повинні вирішувати мешканці району.

Мені здається, рішення про закриття повинна приймати громадськість, жителі повинні вирішувати. Цю тему не треба будити. На мій погляд, як маркетинговий хід це використовувати непристойно, — заявив Фадєєв.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що портрети російських комуністичних вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна розмістили в центрі окупованого Севастополя.