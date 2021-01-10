Владелец шаурмятни "от Сталина" жалуется на произвол полиции Москвы, фото — twitter.com/Klan7Volturi

https://racurs.ua/n148837-vladelec-shaurmyatni-ot-stalina-jaluetsya-na-proizvol-policii-moskvy-foto.html

Ракурс

В России владелец кафе с шаурмой под брендом Stalin Doner жалуется на беспредел со стороны полиции.

Заведение с портретом Сталина на вывесках и именем «палача народов» на каждой позиции в меню проработало в Москве один день.

Повар и продавец, одетый, по замыслу владельца, в форму сотрудника НКВД, успели накормить в Stalin Doner 200 человек. Они уволились из-за повышенного внимания СМИ и полиции к заведению. На Рождество фото шаурмятни «от Сталина» обошло социальные сети, но впоследствии в нее пришла и полиция, сообщил владелец заведения в разговоре с BFM.

Кафе поставили в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских. Полиция пыталась заставить владельца, который решил заработать на имени советского вождя, демонтировать вывески и надписи. Впрочем, Станислав Вольтман отказался это делать.

С рекламой шаурмы пообещали разобраться также правозащитники. Заведение не работает, потому что владелец ищет нового повара.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сказал, что дальнейшую судьбу точки питания должны решать жители района.

Мне кажется, решение о закрытии должна принимать общественность, жители должны решать. Эту тему не надо будить. На мой взгляд, как маркетинговый ход это использовать неприлично, — заявил Фадеев.



Ранее «Ракурс» сообщал, что портреты российских коммунистических вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина разместили в центре оккупированного Севастополя.