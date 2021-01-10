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Ракурс
Один из региональных назначенцев Зеленского заразился коронавирусом повторно, фото — Збруч

Один из региональных назначенцев Зеленского повторно заразился коронавирусом

10 янв 2021, 21:32
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Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш во второй раз заболел COVID-19.

О повторном инфицировании Труш рассказал на своей странице в Фейсбук. Впервые о заражении председателя ОГА сообщалось в августе. Тогда Труш также получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Второе инфицирование удивило председателя ОГА, он написал, что теперь у него «точно нет сомнений, что заразиться можно повторно».

Во время первого заражения Труш болезнь перенес тяжело. Его пришлось госпитализировать на несколько недель.

По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно. Прошу жителей области ответственно отнестись к карантину, — написал председатель ОГА.


Напомним, что в Тернополе все-таки усилят карантин с понедельника.

За последние сутки в области обнаружили 150 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, шесть человек умерли. Всего за время пандемии в Тернопольской области заболели 35,1 тыс. человек, летальных случаев зафиксировали 485.

Источник: Ракурс


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