Один з регіональних призначенців Зеленського інфікувався коронавірусом вдруге, фото — Збруч

https://racurs.ua/ua/n148836-odyn-z-regionalnyh-pryznachenciv-zelenskogo-infikuvavsya-koronavirusom-vdruge.html

Ракурс

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.

Про повторне інфікування Труш розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Вперше про зараження голови ОДА повідомлялося у серпні. Тоді Труш також отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірусу.

Друге інфікування здивувало голову ОДА, він написав, що тепер у нього «точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно».

Під час першого зараження Труш хворобу переніс важко. Його довелося госпіталізувати на декілька тижнів.

З власного досвіду знаю, що це не жарти й не вигадки. Це більш ніж серйозно. Прошу жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень, — написав голова ОДА.



Нагадаємо, що у Тернополі таки посилять карантин із понеділка.

За останню добу в області виявили 150 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, шестеро людей померли. Всього за час пандемії в Тернопільській області захворіли 35,1 тис. осіб, летальних випадків зафіксували 485.