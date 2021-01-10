Президент Чехії порівняв штурм Капітолію з Майданом, а Шварценеггер —з погромами нацистів

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Штурм Капітолію у Вашингтоні порівняв із Майданом президент Чехії Мілош Земан. Він заявив, що йому не подобаються насильницькі революції і як приклад навів Майдан 2013−14 років в Україні та штурм Капітолію у Вашингтоні 7 січня.

Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені також не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер в американців це просто вдома, — про це розповів він в інтерв’ю Blesk 10 січня.

Земан звинуватив у подіях у Вашингтоні Дональда Трампа, який відмовився визнавати результати виборів і кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм.

Це побічно призвело до загибелі пʼяти осіб, більшість з яких були його прихильниками. Це боягузтво політика, який йде з посади, — сказав чеський президент.

За словами Земана, в історії США раніше не було президента, який пішов би з такою ганьбою.

Колишній губернатор Каліфорнії, відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер заявив, що події біля Капітолія 6 січня нагадують про те, що відбувалося в Австрії перед Другою світовою війною.

У відеозверненні Шварценеггер засудив штурм і порівняв прихильників президента Дональда Трампа з членами нацистської партії і їх сподвижниками.

Як колишній австрієць, я добре знаю момент в історії, відомий як «кришталева ніч», або «ніч розбитих вітрин». Це була хвиля погромів проти євреїв в 1938 році, яку влаштували нацисти схожі з «Гордими хлопцями», — заявив Шварценеггер.

На думку екс-губернатора Каліфорнії, протестуючі розбили не тільки скло, але й ідеали Америки.

Папа Римський Франциск вважає, що можна засуджувати людей, які виступають проти демократії. Так він висловився коментуючи напад на Капітолій.

Нагадлаємо, що раніше президент Земан в ПАРЄ висловлював проросійські заяви на зразок визнання анексії Криму та грошової компенсації Україні за втрату цієї території.