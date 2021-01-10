Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с Майданом, а Шварценеггер — с погромами нацистов

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Штурм Капитолия в Вашингтоне сравнил с Майданом президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что ему не нравятся насильственные революции и в качестве примера привел Майдан 2013−14 годов в Украине и штурм Капитолия в Вашингтоне 7 января.

В общем я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это просто дома, — об этом рассказал он в интервью Blesk 10 января.

Земан обвинил в событиях в Вашингтоне Дональда Трампа, который отказался признавать результаты выборов и бросил тысячи людей в бой перед Капитолием.

Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его сторонниками. Это трусость политика, который идет с должности, — сказал чешский президент.

По словам Земана, в истории США раньше не было президента, который ушел бы с таким позором.

Бывший губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что события возле Капитолия 6 января напоминают о том, что происходило в Австрии перед Второй мировой войной.

В видеообращении Шварценеггер осудил штурм и сравнил сторонников президента Дональда Трампа с членами нацистской партии и их сподвижниками.

Как бывший австриец, я хорошо знаю момент в истории, известный как «хрустальная ночь», или «ночь разбитых витрин». Это была волна погромов против евреев в 1938 году, которую устроили нацисты, похожие на «Гордых ребят», — заявил Шварценеггер.

По мнению экс-губернатора Калифорнии, протестующие разбили не только стекло, но и идеалы Америки.

Папа Римский Франциск осудил события в Вашингтоне, но считает, что нельзя осуждать людей, которые выступают против демократии. Так он прокомментировал нападение на Капитолий.

Напомним, что ранее Земан в ПАСЕ выразил пророссийские заявления относительно признания аннексии Крыма и денежной компенсации Украине за потерю этой территории.