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Ракурс
Мэр Тернополя объяснил, почему город не окажет сопротивление локдауну

Мэр Тернополя объяснил, почему город не окажет сопротивление локдауну

10 янв 2021, 20:23
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Мэр Тернополя объяснил, почему город не будет оказывать сопротивление локдауну

Карантин в Тернополе с опозданием, но все же введут. Городской голова Сергей Надал в обращении к жителям города 10 января сообщил, что власть должна выполнить требования Киева.

Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительство не поддержало. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической, однако Кабинет министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины, — сообщил Надал.

Школы города перейдут на дистанционное обучение до 24 января, но детсады будут открыты. Работать смогут только те предприниматели, деятельность которых не запрещена в карантинном постановлении правительства.

Ранее мэр Тернополя обвинил полицию в давлении на горожан из-за карантина. Январский локдаун в Украине негативно встретили в Тернополе. Надал заявлял, что полиция заставляет жителей города соблюдать его требований и уже в первый день действия карантина полицейские зафиксировали почти сотню нарушений.


Полиция штрафовала предпринимателей несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе пока лучше, чем была осенью. Также Надал добавил, что полиция оказывает давление на педагогов, директоров школ и учителей, заводя на них дела за нарушения карантина.

Ранее в Тернополе решили не вводить локдаун до проведенния заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации, на котором должны отменить решение городской комиссии.

Источник: Ракурс


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